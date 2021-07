Content marketplace come funzionano?

Ottimizzazione, posizionamento, landing page, seo, quante parole stanno dietro il mondo del web! Chi lavora in questo settore, che si trovi lato cliente o lato autore, conosce necessariamente il mercato dei contenuti, anche detto 'content marketplace', anche perché per chi fa business si tratta di un hub, cioè di un luogo virtuale, ricco di possibilità. Vediamo di cosa si tratta e come sfruttarlo al massimo.

Cos'è il content marketplace e a chi è destinato

Nel mondo del web marketing c'è un detto famoso, che recita 'The content is the king', cioè a dire il contenuto è il re. Ciò significa che in rete ciò che permette di attirare utenti, che a loro volta possono diventare potenziali clienti di beni o servizi, sono i contenuti. Per contenuti si intende esattamente quello che veicola la parola, cioè testi. Che siano sotto forma di articoli, post, newsletter, commenti o cataloghi, il content marketplace è proprio il luogo in cui chi li produce e chi li cerca si può incontrare.

Si parla di luoghi virtuali, piattaforme di scrittura testi, in cui chi ha la capacità di scrivere mette a disposizione di chi ha la necessità di contenuti il proprio lavoro. Del resto se pensiamo ad un'azienda che voglia posizionarsi al meglio sul web, dobbiamo dare per scontato che questa abbia una sua linea editoriale da seguire, con comunicati stampa, articoli del blog sul sito aziendale, cataloghi, descrizione prodotti, magari anche ebook. Ora, poiché gli imprenditori non possono occuparsi di ogni cosa, la domanda successiva è: 'Chi scrive?'. È proprio qui che entrano in scena i copywriter, anche detti ghost writer, professionisti della scrittura per il web.

Perché prevedere un servizio di copy

Rimanendo nel campo aziendale, proviamo a fare un esempio molto concreto per far comprendere profondamente l'argomento e la sua importanza. Poniamo il caso che un'azienda specializzata nella produzione di vini decida di aprire un sito aziendale e magari di espandere il business portando il brand anche fuori dell'Italia. Erroneamente, l'imprenditore, potrebbe credere di poter sostenere l'onere di scrivere da sé i testi del sito, magari traducendoli anche con semplici tool disponibili gratuitamente online. Per risparmiare (almeno a breve termine), potrebbe anche incaricare uno dei suoi dipendenti affidandogli l'incarico di curare il sito e i social connessi. Dove sta il problema?

Esattamente nel punto di incontro tra scrittura e web, cioè appunto nell'ottimizzazione dei testi per il web e nella localizzazione e targetizzazione del brand. Se per la maggior parte delle persone questi sono concetti astratti, per chi scrive per il web sono invece il pane quotidiano, e la non conoscenza di come si scrive per la rete può fare la differenza tra un sito posizionato e un flop.

Come riconoscere un marketplace di qualità

Eccoci arrivati al cuore del discorso. Come si fa a riconoscere uno spazio di incontro tra autori e clienti che sia di qualità, cioè affidabile per entrambe le parti? La domanda, e soprattutto la risposta, è importante, sia per chi cerca lavoro sia per chi lo offre.

Innanzitutto si dovrà valutare la presenza di contenuti. Una piattaforma priva di offerta e domanda può nascondere qualche problema a livello di affidabilità. In secondo luogo la professionalità degli autori deve essere un requisito su cui le aziende possano fare affidamento. I marketplace più seri chiedono agli autori testi di prova prima dell'iscrizione, e prevedono la possibilità che il cliente valuti il servizio ottenuto.

Si tratta di quella che viene definita trasparenza, cioè l'avere chiaro con chi si sta lavorando. Naturalmente anche la friend usability è un punto a favore di una buona piattaforma. Con questo termine si intende la facilità con cui il cliente può inserire nella piattaforma i suoi ordini, e con cui l'autore può inviare i testi elaborati.

A proposito di testi, questi dovranno essere sempre rivisti, possibilmente dalla figura del proofreader, cioè del redattore qualificato che possa, prima di rilasciare il testo, verificarne la correttezza in termini di grammatica, stile espositivo e rispetto delle linee guida dichiarate dal cliente.

Articoli ottimizzati: come devono essere

In ultima analisi anche i testi devono rispettare dei requisiti rigorosi, altrimenti il cliente avrebbe ragione ad obiettare che avrebbe potuto scriverseli da solo. Quindi, come deve essere un testo ottimizzato per il web?

Ci sono alcuni parametri che si possono definire obbligatori, che non devono essere disattesi. Per altri, vale la regola del 'se ci sono tanto meglio', perché rendono il testo ancora più appetibile per i motori di ricerca.

1. Lunghezza del testo

Questo è il primo fattore: necessariamente un buon testo deve avere almeno 300 parole, ottimo se si arriva a 800-1.000.

2. Meta

Con questa parolina ci si riferisce al titolo, meta title, meta description, meta tag, keyword, slug, insomma a tutte quelle brevi descrizioni che aiutano il testo ad essere trovato in rete.

3. Copy check

Un testo in rete non dovrà mai essere plagiato, ma nemmeno essere simile ad altri. È buona norma quindi fare sempre una scansione con tool specifici per verificarne l'originalità al 100%.

4. Frequenza

Quanto scrivere? Poco, con costanza e bene. Meglio un articolo ben fatto ogni settimana.

Così, il business decollerà.