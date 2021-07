Attiva in Valle la prima rete di imprese turistiche 'green'

La pandemia ha cambiato e sta cambiando il mondo. Il turismo non è esente dal cambiamento, la Valle d’Aosta ha bisogno di investire sul cambiamento. Per tornare ad avere quella credibilità turistica che la Valle d’Aosta merita occorre fare rete tra imprese anteponendo il bene comune agli interessi personali e alle lotte di concorrenza.

In Valle è nato così il primo tour operator specializzato in viaggi ecosostenibili. 'Green Vallée d'Aoste' è una Destination management company (Dmc) di cui fanno parte ad oggi 15 alberghi, sette aziende agricole e una società di noleggio auto. Personalità diverse in questa rete di imprese che hanno deciso di convertire il loro modus operandi alla sostenibilità ambientale.

La rete è coordinata da Andrea Celesia, l'imprenditore di Cogne che tra i primi aveva scommesso nel green: otto anni fa, insieme alla sorella Alessandra, aveva deciso di trasformare la sua struttura ricettiva in un eco-hotel dotato di centrale di cogenerazione a biomassa, incrementando così il suo fatturato del 30%. Ai suoi clienti, il nuovo tour operator valdostano offrirà pacchetti turistici comprensivi di soggiorno, mobilità sostenibile e una ricca offerta di esperienze legate al mondo agricolo, alla cultura o allo sport. La Valle sarà raggiungibile anche tramite 12 Bmw i3 elettriche di proprietà della rete che stazioneranno all'aeroporto di Caselle e alle stazioni dei treni di Torino, in attesa degli ospiti.

La Valle d'Aosta, più di altri territori, può ambire a collocarsi in questo contesto green. Il progetto ha la necessità di essere sostenuto, non possiamo pensare alla sola gestione del turista sul nostro territorio ma dobbiamo farlo arrivare, nel modo più ecosostenibile possibile.

Il treno sarebbe la migliore delle soluzioni, ma tutti sappiamo i problemi della ferrovia e non abbiamo una soluzione immediata. L’aeroporto di Caselle, il più vicino alla Valle d’Aosta che tanto vicino non è, non ha un gran collegamento, pratico con la Valle d’Aosta, la soluzione sono mezzi elettrici messi a disposizione, anche se già ci sono bisognerebbe incrementarli, magari non solo con auto.

Infine abbiamo il problema dei posti letto, assai carenti in Valle. Il progetto è nato, adesso va sostenuto ma non solo, deve crescere, deve entrare prepotentemente nel mercato turistico, la Valle d’Aosta ha la necessità di farsi sentire. Abbiamo tutte le potenzialità necessarie per farlo, ci sono strutture green a disposizione, abbiamo la montagna, possiamo accedere al turismo enogastronomico tanto in voga, questo è molto importante, per i nostri prodotti abbiamo sempre una storia da raccontare a turisti attenti che possono conoscerle solo sul territorio, turismo culturale, religioso. Il covid sta sconvolgendo tutto ma con attenzione riusciremo a stare al passo, come sempre, con la tenacia dei montanari.