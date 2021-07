Mercati contadini e prodotti gourmet: i sapori della Valle d’Aosta protagonisti dell’estate a Courmayeur

L’estate golosa ai piedi del Monte Bianco si apre con i Courmayeur Food Market, sei selezionatissimi agricoltori e allevatori della Valdigne ogni martedì al Jardin de l’Ange a partire dal 20 luglio. Paolo Griffa, chef del Petit Royal “La nostra stella Michelin un omaggio ai produttori e alle maestranze locali”.

C’è una montagna che ogni giorno lotta contro clima e pendenze per portare in tavola sapori che raccontano un territorio unico. Sono i produttori della Valle d’Aosta, protagonisti dell’estate food ai piedi del Monte Bianco con i Courmayeur Food Market e Lo Matsòn.

Il vero km 0 arriverà a Courmayeur tutti i martedì a partire dal 20 luglio (20 e 27 luglio e il 3, 10, 17 e 24 agosto). Sei selezionatissimi agricoltori e allevatori della Valdigne – tutti in un raggio al massimo di 10 km – porteranno direttamente i prodotti al Courmayeur Food Market, al Jardin de l’Ange. Insaccati, formaggi caprini e bovini come le fontine d’alpeggio, vini provenienti dalle vigne tra le più alte d’Europa, birra, frutta e verdura, erbe officinali, miele, ma non solo, arrivano così sulla tavola senza intermediari, evitando lunghi viaggi e mantenendo intatta la loro freschezza. Sono presenti tutte le eccellenze con filiera interamente valdostana. L’occasione per incontrare e conoscere i piccoli produttori in un contesto unico come quello di un mercato di prossimità.

I riflettori si accendono sulla cultura del cibo con il gran finale dell’estate, che andrà in scena a Lo Matsòn, il 5 settembre. L’occasione per scoprire un autentico mercato contadino, incontrando chi sfida un territorio duro e impervio per produrre formaggi, vini e altri prodotti, tra cui perfino lo zafferano.

In tutto una settantina di produttori da tutta la Valle d’Aosta, volti e storie unici da conoscere, condivideranno esperienze e “pianteranno i semi” di una nuova cultura del cibo. Tutto questo nelle vie del centro, con il Jardin de l’Ange come area speciale dedicata alla degustazione.

Lo Matsòn, in patois, dialetto franco-provenzale, “la merenda”, è il momento della condivisione del cibo, della convivialità che nasce quando si mettono in tavola prodotti buoni e genuini e anche quest’anno sarà l’occasione per organizzare speciali attività per i bambini, laboratori creativi che li porteranno a scoprire la tradizione gourmet locale, gli antichi mestieri, i segreti della natura.