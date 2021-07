A Courmayeur gli eventi culturali sono firmati 'Filmmaster'

Passa di mano l'organizzazione culturale a Courmayeur. Sarà infatti la Filmmaster Events a prendere il posto della Cannizzo Produzioni nell'ideazione, nella progettazione e nelle gestione degli eventi nella località ai piedi del Bianco.

L'azienda italiana, "tra le più importanti al mondo nella creazione e produzione di eventi, live show e cerimonie", si legge in una nota, si è aggiudicata la gara d'appalto del valore di un milione e 700.000 euro indetto dal Csc srl, il Centro servizi Courmayeur, società in house del Comune.



Il Csc e la Filmmaster aggiungono che "il progetto, in linea con lo standing di una delle capitali delle Alpi e della cultura delle montagne, avrà come obiettivo la valorizzazione di Courmayeur in tutte le sue forme, facendo leva sui suoi punti di forza - arte, food, lifestyle, tradizione, wellness e sport - per coniugarli con un approccio sostenibile e green, dettato dalla grande attenzione per l'ambiente che caratterizza tradizionalmente la località". Sarà ideato un programma di eventi "lungo tutti i 12 mesi dell'anno".



"Siamo orgogliosi di poter affiancare Courmayeur in un percorso così ambizioso", ha commentato Andrea Francisi, general manager della Filmmaster Events.

Per la direttrice generale del Csc, Raffaella Scalisi, "avere come partner Filmmaster per realizzare un calendario di eventi sempre più ricco e funzionale alle nostre strategie di posizionamento è un'opportunità eccezionale ed è motivo di orgoglio e soddisfazione, perché l'attenzione di un'agenzia di questo calibro per la nostra località conferma la forza e le potenzialità del nostro brand".