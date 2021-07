Rinascimento rilancia con il dialogo l'azione politica

Nel corso dell’Assemblea sono stati sottoposti agli associati il Rendiconto finanziario consuntivo 2020 e quello previsionale 2021, che sono stati approvati all’unanimità.

Gli stessi documenti erano stati già approvati all’unanimità dal Direttivo, composto da Giovanni Girardini, Roberta Carla Balbis, Cristina Dattola, Roberto Mestieri, Eleonora Baccini oltre che condiviso con il Comitato Tecnico Consultivo, composto oltre che dal Direttivo da Alex Dal Grande, Almo Baccini, Luana Borbey, Corrado Pallais, Daniela Pagani, Edoardo Formasiero, Enrico Allera Longo, Marco Peloso, Mattia Telesforo, Orianna Cremonese.

L’Assemblea ha dato mandato al Presidente per le relazioni esterne in materia politica, con la facoltà di coinvolgere a supporto di volta in volta altri associati. "Infine - si legge in una nota - l’Assemblea ha tratteggiato le linee di indirizzo per il prossimo semestre definendo quale priorità quella del dialogo e confronto con le altre parti politiche.

L’Assemblea ha poi ribadito l’importanza del monitoraggio della campagna di adesioni 2021 (informazioni al sito www.rinascimentoaosta.com).