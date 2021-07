Emily Rini riporta Forza Italia nelle piazze tra la gente

Incassata la prestigiosa nomina di Emily Rini a componente di parte statale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, a testimonianza della grande considerazione di cui gode l'ex Presidente del Consiglio regionale a Roma, il coordinamento regionale di Forza Italia, con l'ingresso finalmente anche della Valle d'Aosta in zona bianca, annuncia la ripresa dell'attività politica in presenza sul territorio.

Il primo degli appuntamenti estivi è in programma domani, venerdì 2 luglio, dalle 15,30 alle 20 in Place des Franchises ad Aosta, dove sarà allestito un gazebo per la raccolta firme denominata 'Meno tasse, più crescita', nell'ambito della campagna nazionale tendente a prevedere una no tax area per i redditi fino a 12.000 euro e l'introduzione della flat tax per il ceto medio, la riduzione delle aliquote Irpef e l'abolizione dell'Irap, il blocco delle cartelle esattoriali per tutto il 2021 nell'ambito della definizione di una più organica 'pace fiscale' e l'introduzione di una web tax europea.

"L'appuntamento, inoltre, sarà l'occasione per confrontarsi con i cittadini sull'attuale situazione politica sia nazionale che regionale - aggiungono dal coordinamento regionale azzurro capeggiato da Emily Rini - in vista dell'arrivo ad Aosta, tra gli altri, del Presidente Antonio Tajani, atteso in Valle nel fine settimana del 10 e 11 luglio".