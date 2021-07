Avviato il confronto con le organizzazioni sindacali area sanità

La necessità di valorizzare i professionisti interni all’azienda sanitaria, al fine di evitare esodi verso i servizi sanitari pubblici di altre realtà extra regionali o transfrontaliere e verso la sanità privata, di sviluppare le collaborazioni con le istituzioni universitarie per potenziare la presenza di studenti specializzandi nelle strutture aziendali regionali e di investire sempre più in innovazione, ricerca e formazione sono le priorità analizzare nel corso della riunione tra sindacati, usl e Regione.

E' stata, infatti, avviata una nuova stagione di dialogo e confronto regionale con le organizzazioni sindacali della Dirigenza medica, veterinaria, sanitaria e delle professioni sanitarie, alla presenza anche dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, volta a definire linee generali di indirizzo per la facilitazione e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata di cui all’art. 6 del CCNL dell’area sanità.

“L’incontro di oggi – afferma l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse – è stato caratterizzato da un ritrovato clima di fiducia e collaborazione reciproca, ingredienti indispensabili per porre le basi necessarie al decisivo rilancio che il Sistema Sanitario Regionale, con i suoi operatori tutti, merita, anche alla luce dei sacrifici compiuti in questi ultimi 16 mesi. Abbiamo raccolto con attenzione le istanze e le aspettative rappresentate dalle organizzazioni sindacali che saranno preziosi spunti anche per l’elaborazione del Piano della Salute e del Benessere Sociale in fase di definizione”.