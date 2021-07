La Valle d'Aosta si veste di innovazione, implementata la sala ibrida chirurgica

Può dirsi completato il percorso di riorganizzazione dell’interventistica multidisciplinare dell’ospedale Parini e potenziati i servizi di diagnostica. Infatti, al processo di potenziamento dei servizi di carattere interventistico avviato con l’allestimento della “Sala ibrida” e con l’implementazione delle funzioni multidisciplinari delle strutture di interventistica cardiologica e neurovascolare nonché con la sostituzione dell’Angiografo si aggiunge un’importante azione di “internalizzazione” delle attività di interventistica radiologica per ictus e patologie tempo-dipendenti.

L’assegnazione della Ss di Radiologia Cardiovascolare ed Interventistica e della Ss Radiologia d’Urgenza va a potenziare i servizi dedicati alla diagnosi e terapia delle patologie tempo dipendenti avviati da precedenti Direzioni - con l’allestimento della “Sala ibrida” - e ora implementati nel completamento dell’équipe neuro e cardiovascolare.

“Si tratta delle attività svolte in convenzione con le aziende ospedaliere piemontesi (Torino, Città della Salute e della Scienza; Alessandria) e Liguri (Genova, San Martino; Pietra Ligure) – spiega il Direttore generale dell’Usl, Marco Ottonello. Ad oggi, rispetto al passato, queste strutture forniscono un supporto più limitato ed esterno, mentre le attività interventistiche vengono eseguite nei nostri ospedali”.

“Il nostro obiettivo – dice il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per immagini e Radioterapia, Carlo Poti – è quello di offrire agli utenti il miglior servizio possibile, nel segno dell’eccellenza clinica e in tempi appropriati. Queste finalità sono alla base delle operazioni condotte anche nel periodo di “picco” dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia e gli obiettivi sono in fase di pieno raggiungimento”.

Secondo quanto riferito il direttore sanitario dell’Usl, Guido Giardini, il servizio sanitario valdostano sarà autonomo con un équipe neuro e cardiovascolare che affronta in modo interdisciplinare sia l'ictus cerebrale che l'infarto del miocardio.

Neurologi, cardiologi e chirurghi vascolari, con l'ausilio dei radiologi interventisti, garantiscono un'assistenza continua sia ai residenti valdostani sia alla popolazione turistica e l'ospedale di Aosta si propone anche come centro “hub” di secondo livello sulle province piemontesi limitrofe ed anche sulle regioni franco-svizzere a noi più vicine.