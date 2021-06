In Valle seconda dose di vaccino ai turisti che soggiornano almeno per 30 giorni

Da giovedì 1 luglio in Valle d’Aosta sono ammesse alla vaccinazione di prima e seconda dose le persone domiciliate per almeno 90 giorni nel territorio regionale per motivi di lavoro, di assistenza domiciliare o altro giustificato e comprovato motivo. Sono ammesse invece alla vaccinazione della sola seconda dose i lavoratori e turisti che soggiornano in Valle almeno per 30 giorni.

Lo ha reso noto oggi l'assessorato regionale della Sanità, precisando che i non residenti potranno candidarsi alla vaccinazione telefonando a "Infovaccini" (0165 54 62 22) e indicando eventualmente il vaccino già somministrato con la prima dose e la data di somministrazione.

Dovranno inoltre comunicare la data nella quale termina il loro soggiorno oltre ad impegnarsi a sottoscrivere al momento della vaccinazione un'autodichiarazione sulle motivazioni e durata del soggiorno.