Entro la fine del 2021 la Valle d'Aosta avrà il Piano Salute e Benessere sociale 2022-2025

“Siamo soddisfatti per il lavoro svolto sino ad oggi dal gruppo tecnico assessorile per la redazione del Piano nell’interesse del benessere del cittadino e dei bisogni espressi dalla popolazione valdostana”. L'Assessore regionale, Roberto Alessandro Barmasse, commenta la conclusione della fase di predisposizione della prima bozza del nuovo Piano Regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025

Ieri, infatti, si è svolto l’incontro con i vertici dell’Azienda USL ha aperto la fase di consultazione riservata agli addetti ai lavori.

Le consultazioni proseguiranno con le rappresentanze sindacali degli operatori del SSR, gli EE.LL e il Terzo settore, che precederanno l’apertura della consultazione pubblica del documento a tutti i cittadini attraverso la piattaforma democratica on line appositamente creata.

In base a un impegno assunto dall’Assessore Barmasse in Consiglio regionale, la bozza del Piano sarà consegnata informalmente prima della pausa estiva alla Commissione consiliare competente, che la riceverà in via formale in autunno, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale.

Il Piano Regionale per la Salute e il Benessere sociale 2022-2025 potrebbe essere approvato approvato in via definitiva dal Consiglio regionale entro l’anno in corso al fine di consentire ai valdostani di disporre dal 2022 di nuove regole di garanzia e funzionamento del sistema.