Dalla Giunta sostegno alle manifestazioni cinematografiche estive

La Giunta regionale continua a sostenere le iniziative culturali cinematografiche nella consapevolezza che il rilancio anche turistico della Valle passa necessariamente dalle manifestazioni di alto livello culturale.

Lunedì 28 giugno l'Esecutivo ha dunque approvato la concessione dei contributi per la realizzazione di festival cinematografici a favore dell’Associazione culturale 'Strade del Cinema', per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione denominata “Strade del Cinema, festival internazionale del cinema muto musicato dal vivo”, in programma ad Aosta dal 5 al 10 agosto; all’Associazione Culturale Monte Cervino, per l’organizzazione e la realizzazione della manifestazione “Cervino Cine Mountain XXIV edizione”, in programma a Valtournenche dal 31 luglio all 8 agosto e alla Fondation Grand Paradis, per l’organizzazione e la realizzazione dell'evento 'Gran Paradiso Film Festival', in programma a Cogne, Rhemes e Valsavarenche dal 26 luglio al 13 agosto prossimi.