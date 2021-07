Adésion du Savt à la grève secteur électrique

Le Savt-Energie a adhéré, avec Filctem-Cgil, Femca, Flaei-Cisl et Uiltec-Uil, à la grève nationale des travailleurs du secteur électrique et du gaz, qui se déroulera demain, mercredi 30 juin.

Pour le Savt, il s'agit d'une "grève contre le gouvernement, le Parlement et la politique et pas contre les entreprises, mais avec les entreprises" . La grève est nécessaire "pour protester contre l'article 177 du Code des marchés, qui oblige les entreprises concessionnaires à externaliser le 80% de toutes les activités objet de concession, même dans les cas où les activités sont menées par leurs ouvriers, en destructurant un service essentiel pour le pays entier et pour notre région et en mettant en danger plusieurs places de travail dans notre 'petite patrie'".

Le Savt, qui est le syndicat le plus représenté à l'intérieur de Cva, a organisé des assemblées avec les travailleurs des principales entreprises et demande d'adhérer à la grève "pour garantir la défense du secteur, contre une politique sourde qui répond seulement aux logiques d'une minorité".