Nuovo calendario Combats Reines

"La delibera ci ha permesso di programmare una ripresa delle attività dell’Association e di guardare con fiducia ai prossimi mesi, redigendo un calendario che darà la possibilità di organizzare, dopo quasi un anno di stop forzato, il 64esimo Concours Régionale”, ha commentato il presidente dell’Association Amis des Batailles de Reines, Roberto Bonin, altermine dell’Assemblea che si è riunita nella mattinata di martedì 29 giugno, per approvare il nuovo calendario delle attività 2021, che ha visto una sospensione delle eliminatorie primaverili.

Conclude il Presidente Roberto Bonin “Pur consapevoli del fatto che la situazionein merito all’organizzazione delle manifestazioniè comunque precaria, poiché dipendente dall’evolversi dellapandemia, la volontà dell’Association, all’unanimità, è quella di dare avvio alle attività, sia per ribadire l’importanza delle stesse dal punto di vista economico per il nostro settore, sia per gioire di momenti di serenità e convivialità, nel rispetto delle normative che ci hanno portato a convivere con una nuova normalità. Un ringraziamento a tutti i comitati che hanno lavorato e collaborato per riprogrammare il calendario secondo le nuove esigenze, consentendo un recupero delle eliminatorie previste per la primavera”.

CALENDARIO ATTIVITA’ 2021

Coerentemente con quanto definite nel protocollo approvato, le manifestazioni si terranno in un’area delimitata e il numero massimo di spettatori consentito è di 1000persone.

Estate

domenica 25 luglio-Etroubles

domenica 1 agosto–Valtournenche

domenica8agosto–Issime/ Montjovet

domenica 15 agosto (notturna) -Aosta

domenica 22 agosto-Brusson

domenica 29 agosto - La Thuile/Petit Saint Bernard Autunno

sabato4settembre-Valgrisenche

domenica 12 settembre-Nus/Saint-Barthélemy

sabato18settembre –Valpelline/Sarre

domenica 26 settembre–Brissogne

domenica 3 ottobre-Antey Saint André

domenica 10 ottobre-Charvensod

domenica17 ottobre-Fénis / Verrayes

domenica 23 ottobre–5^Confronto Interregionalee Combat 2ème veau

domenica 24 ottobre-64ème Finale Régionale