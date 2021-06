Nuove misure precauzionali anti Covid in microcomunità e Rsa

La Valle riparte in zona bianca e il trend dei contagi resta bassissimo, ma intanto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz ha firmato nella serata di oggi una nuova ordinanza che prevede ulteriori misure precauzionali riguardanti gli ingressi e la circolazione di persone nelle strutture residenziali socio-sanitarie e socio-assistenziali pubbliche, private e convenzionate presenti sul territorio regionale.

In particolare, a salvaguardia dei soggetti più fragili, vengono applicate disposizioni di prevenzione sia per le entrate dei nuovi ospiti che per le uscite e i rientri per motivi sanitari o i trasferimenti da altre strutture.

Per l’accesso dei familiari e dei visitatori si applicano invece le disposizioni del ministro della Salute dello scorso 8 maggio: si possono visitare i propri congiunti ma un solo visitatore alla volta, munito di mascherina e mantenendo il necessario distanziamento.

