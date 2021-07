IL POUSSA CAFE @PUPI E VENTRILOQUI@ DISPACCIO 29 GIUGNO

Credo non esista al mondo una situazione simile a quella dei cinque stelle. Un partito sotto tutela di un signore, non eletto da nessuno, al quale dovrebbe essere assoggettato il capo politico. Se Conte accetterà questa situazione diventerà come il pupazzo nelle mani del ventriloquo che apre la bocca, ma la voce non è la sua. (Felice Antonio Vecchione)