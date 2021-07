Per aziende e professionisti i ristori regionali arrivano, ma dopo Ferragosto

La struttura dedicata - o meglio il gruppo di tecnici regionali guidati dalla dirigente Tamara Cappellari, incaricati di far giungere prima possibile i ristori nelle tasche delle aziende e dei professionisti valdostani - è operativa da alcuni giorni ma con tutta probabilità non giungeranno prima della seconda metà di agosto, i fondi di sostegno per imprese e partite Iva colpite dalla crisi economica derivata dalla pandemia.

Il percorso è uno solo e non è modificabile: le delibere attuative che consentono di impegnare le somme necessarie ai ristori per le diverse categorie sono in corso di predisposizione e stanno passando una a una nelle riunioni di giunta, proposte dai diversi assessorati, ma la piattaforma informatica su cui i richiedenti dovranno redigere e inviare le domande di sostegno sarà pronta non prima del 19 luglio.

Rispetto allo scorso anno i tempi burocratici risultano persino in anticipo (nel 2020 c'era però forse meno affanno da parte di alcune categorie imprenditoriali oggi realmente piegate da una crisi che dura di fatto da 16 mesi) ma è comunque assai difficile ipotizzare le prime erogazioni in data anteriore al 20 agosto, ovvero un mese dopo l'avvio della piattaforma.

"Tutti i richiedenti aventi diritto dovranno ricevere l'adeguato sostegno previsto" ha assicurato il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz; poi però l'amministrazione ha i suoi tempi di cui è impossibile non tener conto.