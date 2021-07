Giunta approva sostegno a imprese indebitate con Finaosta causa crisi pandemia

La Giunta regionale ha approvato, lunedì 28 giugno, il disegno di legge “Sostegno alle imprese titolari di mutui agevolati previsti da leggi regionali, in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19” che verrà ora inviato al Consiglio Valle.

La misura è finalizzata a sostenere le imprese che manifestano segnali di difficoltà transitoria nell’ambito dell’attuale contesto socio-economico che, per effetto della pandemia, risulta di per sé sfavorevole alla recupero di redditività, a prescindere dalle cause originarie di tale difficoltà. Entro la fine del 2021 la Giunta regionale provvederà alla valutazione dell’opportunità di introdurre misure strutturali di rinegoziazione dei mutui agevolati a decorrere dal 2022, anche con riferimento alle imprese che non hanno posizioni debitorie classificate come credito deteriorato.

In relazione ai mutui concessi da Finaosta Spa a favore delle imprese con posizioni debitorie classificate come credito deteriorato che non hanno beneficiato della sospensione, la misura prevede l’allungamento della durata residua dei piani di ammortamento fino a un massimo di sette anni, oltre a un eventuale periodo di preammortamento di massimo due anni, con contestuale eventuale variazione di altre condizioni contrattuali, fermi restando i tassi di interesse ad oggi applicati.

Per poter accedere alla misura è necessario presentare entro il 31 agosto 2021 apposita domanda a Finaosta, che provvederà alla valutazione di ogni singola posizione sotto il profilo creditizio, a seguito della quale ricalcolerà il piano di ammortamento sul capitale residuo esistente alla data della rinegoziazione, maggiorato della quota capitale delle rate eventualmente scadute alla medesima data.

Il disegno di legge sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio Valle che espressamente aveva richiesto di integrare il regime di sostegno alle imprese, già previsto nel corso di quest’anno, ampliando la platea ai soggetti che presentano situazioni di maggiore difficoltà.