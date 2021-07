Il pianoforte di Cretier e Zambon alla Cittadella dei Giovani

Va in scena giovedì 1 luglio alle 20,30 la nuova puntata delle Serate Anite Live condotte da Lorenzo Plataroti e con l’esibizione live di Constance Crétier e Fosco Zambon alla Cittadella dei Giovani di Aosta.

La loro idea è quella di proporre uno spettacolo pianistico che si discosta dal genere musicale classico. Durante lo spettacolo, si daranno il turno per cambiare direzione musicale in base alle differenze dei due compositori. Porteranno principalmente brani inediti, poiché vengono da due percorsi di studio completamente diversi, ma che si trovano molto bene all’interno del mondo contemporaneo.

Si può vedere il concerto in presenza in Cittadella prenotandosi qui e online in diretta streaming alle ore 20, 30 sui canali di Cittadella – facebook, youtube e vimeo; inoltre sarà poi sempre disponibile su vocidicittadella.com.