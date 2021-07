A Saint-Barthélémy il settimo Asteroid Day

Dopo la sesta edizione forzatamente trasferita online, la Fondazione Clément Fillietroz-Onlus torna a organizzare in presenza, a Saint-Barthélemy, il tradizionale appuntamento per l’iniziativa internazionale Asteroid Day, promossa dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi legati agli asteroidi e altri corpi cosmici la cui orbita si avvicina a quella della Terra.

L’obiettivo è informare in maniera corretta riguardo ai pericoli che possono giungere dallo spazio, evitando allarmismi, sensazionalismi e titoli acchiappa-clic.

L’iniziativa si svolge il 30 giugno di ogni anno, per ricordare la catastrofe di Tunguska del 30 giugno 1908, quando un corpo di origine extraterrestre esplose in atmosfera sopra una zona disabitata della Siberia, in Russia, devastando un’area di oltre 2.000 km quadrati. Alle ore 15 e 17 di mercoledì 30 giugno, in due turni della durata di circa 45 minuti identici per contenuti divulgativi, un ricercatore dell’Osservatorio Astronomico accoglierà il pubblico nella Sala conferenze per spiegare ciò che la scienza ha compreso sugli asteroidi.

Verrà inoltre esposta in Laboratorio Didattico una collezione di meteoriti con rari campioni, la cui illustrazione aiuterà a capire meglio anche struttura e composizione della Terra.

È obbligatoria la prenotazione online entro la mezzanotte del giorno precedente la visita di interesse. L’appuntamento, inserito nel calendario italiano e in quello internazionale della manifestazione mondiale Asteroid Day, ha ricevuto i patrocini ufficiali dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), i principali enti del nostro Paese per lo studio dello spazio e degli astri.

I partecipanti possono prenotare inoltre gli spettacoli in Planetario e la visita guidata notturna in Osservatorio Astronomico. Le iniziative si tengono nel rispetto delle indicazioni degli organi competenti per il contenimento della pandemia Covid-19.

Modalità di partecipazione

Sono disponibili 25 posti per ogni turno

Contributo richiesto Intero (18-99 anni) e Junior (7-17 anni) € 6,00 * Bambini (0-6 anni) gratis

Modalità di prenotazione

Tramite il sito web a partire da sabato 26 giugno 2021: www.oavda.it/planetario-<wbr></wbr>prenotazioni

Per ulteriori informazioni

e-mail info@oavda.it ― sito web www.oavda.it ― social linktr.ee/OAVdA

Google Maps is.gd/OAVdA_GMaps ― OpenStreetMap is.gd/OAVdA_OSM