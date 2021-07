Sindacato di polizia Siulp raccoglie firme per utilizzo del taser

Il Sindacato italiano unitario lavoratori di polizia-Siulp venerdì 2 luglio sarà in picchetto all'ingresso della questura di Aosta con l'obiettivo di sostenere una petizione popolare "per raccogliere le firme dei colleghi e di tutti cittadini che vorranno esprimere solidarietà e sostegno alle Forze dell'ordine".

L'iniziativa si terrà dalle ore 8 alle 16. Nei giorni scorsi è stato indagato dalla procura di Roma il poliziotto che ha sparato e ferito un uomo che brandiva un coltello non lontano dalla stazione di Termini, il Siulp "denuncia pubblicamente l'insostenibile situazione e, attraverso una petizione pubblica chiede: strumenti adeguati che corrispondano ad un armamento in grado di assicurare alla giustizia i criminali, come il teaser e strumenti similari e tecnologicamente più moderni e in grado di fronteggiare situazione di resistenza attiva; regole d'ingaggio chiare ed inequivocabili impartite con precisi atti normativi ed eventuali circolari interpretative, affinché siano chiari ed uniformi per tutte le realtà territoriali i limiti entro i quali per un poliziotto è lecito ricorrere all'uso della forza per garantire sicurezza e prevenire delitti, senza dover per forza diventare autore di delitto incorrendo nei rigori della legge e del processo penale".

Infine il sindacato chiede "l'inasprimento delle pene per coloro che oltraggiano, offendono, minacciano e si oppongono con forme di violenza fisiche e verbali alla stregua di quanto già accade nei civilissimi e ipergarantisti sistemi penali anglosassoni".