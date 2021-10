La Rai chiede alla Regione otto milioni di euro di 'arretrati'

Considerandola "somma a saldo di un dovuto arretrato", la Rai vuole otto milioni di euro dalla Regione Valle d'Aosta. E' stata Rai Com spa, società di cui è socio unico Rai spa, a fare ricorso al Tar per ottenere dall'Amministrazione regionale il pagamento per il servizio di ritrasmissione dei "programmi in lingua francese originati all'estero nel periodo 1994-2009".

Si tratta dei programmi in lingua francese dei canali France 2 e dell'elvetico Tsr 1 (Télévision Suisse Romande, svizzero, oggi Rts 1), diffusi tramite i ripetitori della televisione pubblica in Valle tra il 1994 e il 2009, in base alla legge sulla diffusione radiofonica e televisiva del 1975. La legge prevede la ritrasmissione nelle zone di confine bilingui.

L'azienda radiotelevisiva chiede ai giudici amministrativi di dichiarare la "natura onerosa" della concessione sul tema tra Rai e Regione e quindi di condannare l'ente pubblico a concordare con la stessa Rai Com "l'importo dei corrispettivi dovuti".

In subordine la richiesta è il pagamento di poco più di otto milioni di euro (oltre Iva, interessi legali e monetari). Per questo la Regione, con delibera approvata lunedì 28 giugno, ha deciso di costituirsi in giudizio.