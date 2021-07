'Collegamento digitale' fra Tir nel tunnel del Monte Bianco

Guarda avanti, la società di gestione del traforo del Monte Bianco. Il 21 giugno scorso è iniziata nella galleria più lunga d'Europa la sperimentazione del Platooning, un sistema di radiocomunicazione volto a connettere digitalmente i mezzi pesanti che transitano all'interno.

Lo ha comunicato in una nota il Gruppo europeo di interesse economico (Geie-Tmb), il gestore del traforo che ha finanziato i test. La tecnologia del Platooning consentirebbe ad uno solo dei veicoli pesanti che normalmente transitano in gruppo lungo il traforo di guidare al posto degli altri, contribuendo alla riduzione del rischio di incidente in galleria, dei tempi di attesa alle stazioni di pedaggio e del consumo di carburante dei mezzi inseriti nella colonna di viaggio.

Prevista anche l'ottimizzazione del tempo inter-veicolare, dovuta all'eliminazione del tempo di reazione dei conducenti che seguono il veicolo pilota.



Ai fini della sperimentazione, il traforo del Monte Bianco e le gallerie in generale rappresentano "uno spazio privilegiato" nel quale condurre i test: la mancanza di segnale Gps e le conseguenti difficoltà nella trasmissione del segnale, oltre alla sua posizione transfrontaliera, consentiranno di utilizzare i dati raccolti anche per altre infrastrutture. Il Platooning non è ancora diffuso in Europa, ma l'attenzione sul tema e lo sviluppo tecnologico degli ultimi anni contribuiranno a renderlo una realtà anche nelle gallerie entro i prossimi 3 anni.