Aosta: Dal 2012 progressiva riduzione di dipendenti comunali

Al 30 settembre 2020 si è registrata, rispetto alla stessa data del 2019, una riduzione di 19 dipendenti (11 uomini e otto donne) in forza al Comune di Aosta, in parte compensata dall’assunzione di cinque donne e tre uomini.

E' quanto si legge nella Relazione sulla performance annuale dell'Amministrazione comunale di Aosta, secondo cui la riduzione effettiva di undici dipendenti avvenuta sino al 30 settembre dello scorso anno "è l’ultimo tassello di un trend iniziato nell’anno 2010 che, ad eccezione del 2011 in cui si è registrato un aumento rispetto all’anno precedente, ha fatto sì che il personale comunale, inizialmente composto da 398 risorse umane (anno 2012), sia attualmente composto da 323 dipendenti. La riduzione complessiva ha, pertanto, riguardato 75 lavoratori".

Tale dato, già di per sé rilevante, "lo è ancor di più - si legge - se si tiene conto che la dotazione organica del Comune prevede 413 unità di personale appartenente alle categorie e otto unità di personale con qualifica dirigenziale, compreso il Segretario Generale (dirigente interno dell’Ente posto in aspettativa), per un totale di 421 unità complessive".

Alla riduzione di dipendenti non ha però corrisposto una riduzione del carico di lavoro; al contrario una normativa complessa e in continua evoluzione ha posto in capo agli Enti nuove e articolate incombenze che richiedono notevoli doti di flessibilità e polifunzionalità da parte del personale.

Resta il fatto però che le misure messe in atto dall’Amministrazione comunale in materia di conciliazione dei tempi di vita-lavoro, "hanno introdotto una maggiore flessibilità nella gestione della settimana lavorativa - è precisato nella relazione - permettendo al lavoratore dipendente di gestire gli impegni extralavorativi non penalizzando la presenza sul posto di lavoro in termini di riduzione oraria ocomunque limitatamente".