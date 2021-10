L'OPINIONE DI UNA LETTRICE: Autogol italiano

Italiani, dove siamo? Stiamo vivendo una sorta di collasso cerebrale che ci fa barcollare, incapaci totalmente di scegliere con dignità ‘costituzionale’ cosa sia giusto o sbagliato per noi stessi, dimenticandoci quali sono i nostri diritti ? Diritti infettati dalla paura di vivere più che di morire, alimentati dal terrore mediatico di cui ci nutriamo davanti ad uno schermo.

Forse un'amnesia ci ha colpiti, un burnout generale, annebbiando la consapevolezza che siamo in un Paese democratico. Si, credo che questa amnesia ci abbia sottratto anche la consapevolezza di cosa ha reso fiera la nostra Nazione.

Mentre serviamo impauriti un sistema ingannevole di cui siamo complici, dalle finestre e dai bar il vento porta il vociare esaltato di gioia per un gol, per una partita dei nostri amati “calciatori della Nazionale".

I-ta-lia! I-ta-lia! si sente inneggiare! Italia, Bella Signora.

Che di 'patria' non ha più nulla, se non una maglietta azzurra ormai sgualcita.

Abbiamo bisogno di illuderci che nulla è cambiato, che tutto va bene così e che uniti si vince.

Abbiamo bisogno di sentirci forti e fieri di essere italiani. L’illusione del nostro sogno forse, non per tutti , proiettata su di uno schermo.

Ma non si vince su un campo di calcio. Si vince ogni giorno , sostenendo e difendendo i propri diritti e doveri, le proprie responsabilità collettive ed individuali, il nostro personale contributo per un futuro libero e non sottomesso , se non altro, almeno, per il rispetto di coloro che in passato, sul campo, giocarono duro e a gamba tesa per rendere la nostra nazione una repubblica democratica. E di gol ne fecero molti. E per il futuro dei nostri figli. Per chi Italiano si meritava di essere chiamato.

Traditori di nostra madre - che ci ha partorito con un lungo e sofferto travaglio - siamo.

Questa e la sfida più difficile...essere protagonisti e non spettatori di una realtà calpestata da noi stessi, complici della negazione della nostra libertà.

L’Italia tanto amata non esiste più se non su di una cartina geografica, quella dei nostri libri delle elementari.

Apriamo gli occhi, e non solo per guardare la TV.

Guardiamoci attorno ogni giorno e domandiamoci se questa è l’Italia orgogliosa e dignitosa quale era un tempo .

O se la stiamo annientando con il nostro consenso, favorendo una celata dittatura che ormai ci ha imbavagliato, simbolo di un invito a stare in silenzio.

Forse, ormai, ci si accontenta di sentirci patrioti forti, liberi e fieri per 90 minuti.

E il resto del tempo ritorniamo ad essere pedine impazzite terrorizzate da un sistema calcolato per distruggere il nostro stesso pensiero, chiusi in casa ed obbedienti a tutto meno che alla nostra tanto amata Costituzione italiana, la nostra storia, la nostra cultura ed arte, la nostra terra, la nostra bellezza, le nostre guerre e vittorie. Il nostro senso di appartenenza.

In una parola: il nostro orgoglio di essere Italiani.

Io , ora come ora, come disse il buon Gaber, tutto sento di essere, tranne che un’ italiana, ma per fortuna...o purtroppo… lo sono.