Cambiano i protocolli, riprendono le Batailles de reines

Quest'anno può ripartire, anche se con un certo ritardo, il concorso regionale delle Batailles de reines che era stato annullato del tutto lo scorso anno a causa della pandemia di Covid-19.

Un secondo stop era stato annunciato a maggio dagli stessi allevatori dopo che la Regione aveva assimilato i combats a manifestazioni per le quali erano previste misure straordinarie di prevenzione tra cui l'obbligo del tampone per gli allevatori partecipanti; questa mattina invece la giunta regionale ha approvato la "sostituzione del protocollo in relazione allo svolgimento in sicurezza delle attività di agricoltura e silvicoltura, delle attività dei centri diurni rivolti a persone con disabilità e delle manifestazioni legate alle 'Batailles de reines'".



L'avvio delle eliminatorie, previsto per il mese di marzo, è ora slittato a luglio. Domattina,martedì 29 giugno, il Comité Amis des Batailles de reines, convocato dal presidente, Roberto Bonin, si riunirà per fissare le nuove date del calendario".

La finalissima regionale è in programma domenica 24 ottobre all'arena della Croix Noire di Aosta.