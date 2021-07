Si della Giunta alle prime due misure di aiuti anti crisi Covid per i lavoratori valdostani

Varate oggi dalla Giunta regionale le prime due misure di aiuti anti-crisi Covid. In particolare, sono stati approvati i criteri e le modalità di concessione delle indennità ai disoccupati e ai lavoratori dipendenti che beneficiano di ammortizzatori sociali.

La prima forma di aiuto consiste in mille euro destinati ai lavoratori residenti che, dalla cessazione della Naspi al 31 marzo scorso, non siano titolari di contratto di lavoro subordinato (salvo contratto a tempo determinato non superiore a 45 giorni o di lavoro intermittente) o non siano titolari di pensione diretta.La seconda misura (da 400 a 1.000 euro, in base alla durata del periodo di integrazione) riguarda i lavoratori dipendenti residenti, beneficiari degli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa statale per le imprese colpite dall’emergenza Covid per almeno 20 giornate.

Sarà possibile presentare domanda a partire da lunedì 5 luglio alle ore 14 fino al 30 settembre tramite la piattaforma dedicata, raggiungibile dal sito della regione www.regione.vda.it.

Per inoltrare la richiesta è necessaria un’identità digitale. Lo sportello digitale per l’attivazione dello SPID è a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 nel cortile interno del palazzo dell’Assessorato, in piazza della Repubblica n. 15 ad Aosta. I richiedenti possono eventualmente avvalersi anche del supporto dei patronati.

Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email misurecovidlavoratori@regione.<wbr></wbr>vda.it

A breve verrà anche attivato un contact center per la prima accoglienza dei beneficiari del quale verrà data specifica comunicazione nel corso della settimana.