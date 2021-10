Assessore Barmasse, 'assistenza sanitaria territoriale tiene duro nonostante pandemia'

"L'emergenza Covid-19 ha avuto un impatto molto notevole anche sui servizi sanitari regionali, modificandone l'assetto organizzativo e le modalità erogative". Lo dice l'assessore regionale alla Sanità, Roberto Barmasse, assicurando però che "nonostante tutte le difficoltà, l'attuale organizzazione distrettuale garantisce in buona parte la risposta al fabbisogno di salute della comunità. I presidi sanitari sul territorio garantiscono un orario di apertura, seppur limitato, per lo più dal lunedì al venerdì, a dimostrazione di come la situazione stia tornando a regime".

L'assessore spiega che la Usl ha individuato priorità tra cui il piano vaccinale, la gestione dei pazienti Covid a domicilio, la prevenzione dei contagi nelle strutture socio-sanitarie, l'assistenza domiciliare e la prosecuzione nella gestione delle strutture sanitarie di Perloz e Variney.

In merito a un implementazione dei centri sanitari nelle località turistiche, l'assessore Barmasse rende noto che la domanda di un medico per i turisti riguarda Courmayeur, La Thuile, Cogne, Valtournenche, Ayas e Gressoney; il periodo interessato sarà dal 19 luglio al 27 agosto.

"È stato chiesto di estendere la partecipazione, in subordine, anche ai medici tirocinanti iscritti e frequentanti il corso di formazione triennale di medicina generale della Regione", precisa Barmasse.