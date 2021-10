Oggi lunedì 28 giugno saint Irénée

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Lunedì 28 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Martedì 29 giugno

Perloz, Eremo - pomeriggio

Incontro con le Suore eremite diocesane

e S. Messa

Mercoledì 30 giugno

Vescovado - mattino

Udienze

Le Messager Valdotain ricorda lunedì 28 giugno saint Irénée

La Chiesa celebra San Cirillo d'Alessandria Vescovo e dottore della Chiesa

Cirillo (370-444), che succedette allo zio Teofilo, vescovo di Alessandria d’Egitto tra il 385 e il 412, fu protagonista assoluto nella Chiesa della prima metà del V secolo. Fronteggiò gli avversari della Cristianesimo con la stessa determinazione con cui combatté le derive teologiche dentro la Chiesa stessa. Scrittore prolifico e polemico, non si sottrasse nelle dispute contro i pagani e contro i giudei e divenne punto di riferimento nelle dispute teologiche che precedettero e seguirono il III Concilio Ecumenico, celebrato ad Efeso nel 431. In quegli anni particolarmente difficili per la Chiesa, Cirillo, nonostante alcune situazioni ancora oscure sotto un profilo storico, governò la Chiesa di Alessandria d’Egitto difendendo strenuamente l’ortodossia.

Il Sole sorge alle ore 5,31 e tramonta alle ore 21,23