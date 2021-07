Institut Agricole Régional dove la ricerca si fa vino

L’Institut Agricole Régional ha colto negli anni ogni occasione per innovare e migliorare la propria offerta scolastica. Nel 1993 venne attivato un corso di studi professionale quinquennale, legalmente riconosciuto, per il conseguimento del diploma di Agrotecnico; nel 2001 si ottenne lo status di scuola paritaria. Con l’anno scolastico 2010-2011, si è attuata un’ulteriore innovazione nell’organizzazione scolastica, sdoppiando il corso di studi per meglio rispondere alle diverse esigenze formative degli studenti.

Il collegio offre un importante servizio residenziale (con possibilità di pernottamento e vitto) per gli alunni e le alunne iscritti alla scuola.

La formazione professionale ha assunto una grande importanza nel settore agroalimentare valdostano.

La cantina Joseph Vaudan: la cantina attualmente in uso entra in funzione con la vendemmia 2005 in sostituzione della precedente struttura “cave expérimentale” voluta nel 1969 dal Canonico Vaudan a scopo didattico, formativo e di orientamento vitivinicolo, per promuovere la produzione di vini di qualità. Le stesse finalità sono oggi perseguibili nella nuova cantina, dotata di moderne attrezzature e tecnologie che consentono una gestione ed un controllo ottimale dei processi di trasformazione delle uve per le diverse varietà e vinificazioni. Sono presenti, inoltre, locali attrezzati per la trasformazione di piccoli quantitativi di uve che consentono l’attuazione di numerose prove sperimentali (microvinificazioni). L’attività sperimentale si avvale, quindi, di strumenti che permettono uno studio approfondito delle differenti tematiche vitivinicole ed un’analisi delle nuove conoscenze riguardo agli aspetti produttivi e commerciali. (Le attività di ricerca e di produzione sono supportate, per quanto riguarda le analisi, dai laboratori di chimica e di microbiologia situati nei pressi della cantina).

I prodotti

Bianchi DOP: Chardonnay, Pinot gris, Petite Arvine

Rossi DOP: Syrah, Gamay, Pinot noir, Vuillermin, Fumin, Cornalin, Petit Rouge, Sang des Salasses, Grains Rouges

Rosato DOP: Rosé du Coteau

Altre produzioni:

Vini bianchi: Perce-Neige, Blanc du Prieur, Mirage Floral

Vini rossi: Vin du Prévôt, Vin des Chanoines

Spumante: Monchoisi VSQ Metodo Classico

Punti vendita (al dettaglio in Aosta):

Orari di apertura:

- Cantina (regione La Rochére, 1/A): dal lunedì al venerdì 08:00 – 12:00 / 14:00 – 16:30.

- Cascina di Montfleury (via Piccolo San Bernardo, 39): martedì 8.15 – 12:30, mercoledì 13:30 – 16:30, venerdì 13:30 – 16:30. In questo punto vendita è possibile trovare, oltre ad una limitata disponibilità di etichette, prodotti lattiero-caseari, frutta, verdure e ortaggi, farine di cereali, miele e altri prodotti aziendali di stagione.

La visita

Azienda visitabile dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 16:00 (periodo vendemmiale escluso), con almeno 3 giorni di preavviso, tramite e mail o telefono, per massimo 54 persone.

La visita è organizzata in modo da evidenziare i tre aspetti (formazione-sperimentazione-produzione) che caratterizzano l’azienda, attraverso la visita dei locali di trasformazione (ricezione delle vendemmie, fermentazione, affinamento in acciaio e barriques, confezionamento) e l’illustrazione dei sistemi di vinificazione e delle tecnologie adottate. È inoltre possibile visitare su richiesta il locale microvinificazioni, il vigneto ed effettuare una degustazione di alcuni prodotti aziendali.

È possibile effettuare degustazioni, con almeno 3 giorni di preavviso tramite e-mail o telefono per un massimo di 32 persone.

I costi per le visite e le degustazioni sono da concordare al momento della prenotazione. (fonte www.lovevda.it)