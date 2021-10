Doues scommette sulla 'martze' a ritmo di...polenta

Organizzata dal Comune e dall'attiva Pro Loco, è in programma sabato 10 luglio a Doues la prima edizione della 'Martze un PO-LENTA', un evento ideale per andare alla scoperta del territorio del paese, attraverso i suoi sentieri, i suoi paesaggi, le sue aziende e i suoi prodotti tipici.

Le parole chiave della giornata saranno:

Camminare lungo i sentieri naturalistici di Doues e scoprire i suoi meravigliosi paesaggi (5km D+ 342m)

Degustare formaggi Doyards, salumi, vini, distillati e altre specialità valdostane (POLENTA in primis)

Conoscere il territorio e le sue aziende.

PROGRAMMA:

9 – 17 partenza libera presso la struttura adiacente al campo sportivo – consegna gadget e ticket

12,30 – 21 polenta e salsiccetta in località Chatelair

21 appuntamento festival Combin en Musique presso la cappella di Chatelair

Possibilità di rientro in navetta. La ProLoco si riserva la possibilità di annullare l’evento in caso di maltempo. Per info e prenotazioni: 338 382 9919.