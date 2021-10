Culturété, l’estate nei siti e nei castelli della Valle d’Aosta

Si chiama 'Culturété' la rassegna di eventi che interesserà, nei mesi di luglio e agosto numerosi siti culturali della Valle d’Aosta.

Castelli, siti archeologici e musei diventeranno suggestivi palcoscenici per particolari forme di intrattenimento che, miscelando approfondimenti storici e arti dello spettacolo, andranno a costituire un ricco calendario di coinvolgenti appuntamenti estivi.

La rassegna, ideata dalla Soprintendenza regionale per i Beni e le Attività culturali, vuole così offrire a tutti insolite occasioni di scoperta e approfondimento rese ancor più emozionanti da iniziative in cui la narrazione storica si mescola all’arte del teatro, alla magia della musica e all’incanto delle luci creando esperienze insolite e speciali.

Il folto calendario si apre il 3 luglio al Castello Gamba di Châtillon con le visite guidate alla mostra dell’estate Giorgetto Giugiaro e l’idea di Leonardo, scelta quanto mai simbolica per un sito particolarmente attivo nella promozione di incontri e nella didattica. Ma la programmazione è solo all’inizio e conta ben 85 eventi che coprono tutto il periodo estivo, fino alla fine di agosto.

'Culturété' nasce nel solco di analoghe iniziative organizzate anche in passato, per arricchire la stagione estiva in Valle d’Aosta, iniziative volte ad abbinare occasioni di visita e scoperta dei beni culturali al fascino della varie forme d’arte in suggestive atmosfere serale e pomeridiana, catturando ed emozionando ospiti e valdostani.

Nel rispetto delle norme vigenti, l’ingresso alle visite sarà contingentato ed è richiesto di indossare la mascherina e mantenere il distanziamento.

A partire dall'1 luglio entrerà in vigore il nuovo biglietto cumulativo “Aosta archeologica”, attualmente in uso per i siti archeologici di Aosta (Teatro romano, Criptoportico forense, Chiesa paleocristiana di San Lorenzo, MAR-Museo archeologico regionale), il quale comprenderà anche l’Area megalitica al costo di 10 euro per la tariffa intera e di 8 euro per la tariffa ridotta, confermandone la validità di un anno dal momento dell’acquisto. L’iniziativa consente di rendere più completa e ampia l’offerta dei siti archeologici della città di Aosta, favorendo al contempo la promozione di un circuito allargato, che includa le visite presso l’Area megalitica.

E' stata inoltre istituita, in via sperimentale dall'1 luglio al 31 dicembre, la gratuità a tutti i castelli e ai siti archeologici aperti al pubblico di competenza del Dipartimento Soprintendenza per i beni e le attività culturali per la fascia di età compresa da 0 a 25 anni compiuti, nella prospettiva di un maggiore interesse nei confronti dei beni culturali da parte dei giovani. L’iniziativa nasce dall’esigenza di sensibilizzare le giovani generazioni alla conoscenza del patrimonio culturale della nostra regione.

La nuova offerta culturale 'Valle d’Aosta Culture Pass - under 25' è finalizzata al maggior coinvolgimento e all’aumento dei flussi dei nuclei familiari, fidelizzando questa specifica categoria di utenza.

Questo il programma degli eventi