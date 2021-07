Ritrovato stamattina escursionista scomparso ieri al Nivolet

Ha funzionato al meglio il piano regionale di Protezione civile di ricerca persona scomparsa attivato la notte scorsa per il mancato rientro nella zona del Nivolet (territorio del Gran Paradiso) di un escursionista piemontese di 70 anni.

L'uomo è stato ritrovato questa mattina in buone condizioni fisiche ed è stato portato in elicottero all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti. L'allarme era stato dato ieri sera dalla moglie ai carabinieri; alle operazioni di ricerca, coordinate dal Soccorso alpino valdostano-Sav, hanno partecipato anche i Vigili del fuoco di Aosta, il Corpo forestale della Valle d'Aosta, i guardia parco del Gran Paradiso, il Soccorso alpino speleologico del Piemonte e la Guardia di Finanza.

Il Soccorso alpino valdostano ha effettuato nell'ultimo fine settimana 12 interventi in elicottero: otto sabato e quattro ieri . Nella gran parte dei casi si è trattato di interventi di tipo sanitario. O

Ieri, oltre al soccorso a Challand-Saint-Victor per prestare soccorso ad un agente forestale, è stato effettuato il recupero sul Colle del Lys di un alpinista lievemente infortunato e due interventi per malore. Gli operatori hanno anche assistito una cordata di alpinisti in difficoltà sulla Cresta dell'Innominata (Monte Bianco) che avevano perso l'orientamento a causa della nebbia.