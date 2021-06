Processo appalti, Fabio Chiavazza condannato a sei anni di carcere

Si è conclusa con cinque condanne, dieci assoluzioni e tre rinvii a giudizio l'udienza preliminare al Tribunale di Aosta per l'inchiesta 'Do ut des' dei carabinieri di Chatillon/St-Vincent e coordinata dal pm Luca Ceccanti su un presunto giro di corruzione in appalti pubblici che sino al novembre del 2018 avrebbe avuto epicentro nel Comune di Valtournenche. I 19 capi di imputazione, sviluppati in un fascicolo d'indagine di circa 12 mila pagine, vanno a vario titolo dalla concussione alla corruzione, dall'abuso d'ufficio alla turbativa d'asta, dal falso ideologico all'abuso edilizio sino ai reati tributari. Parti offese sono l'Anas, il Comune di Valtournenche e l'impresario Enrico Goglio che avrebbe subìto un pesante taglieggiamento dall'ex capo dell'ufficio tecnico di Valtournenche.

Per sei capi di imputazione su quindici, il gup Davide Paladino ha condannato a sei anni di carcere per corruzione e turbativa d'asta l'imputato principale, Fabio Chiavazza, 51 anni, ex capo dell'Ufficio tecnico del Comune di Valtournenche; per un capo di imputazione su tre, ovvero turbativa d'asta per la gara Anas sul progetto esecutivo di completamento della variante a Etroubles e Saint-Oyen, sono stati condannati a otto mesi di carcere con sospensione condizionale della pena l'ingegnere aostano 57enne Corrado Trasino e il funzionario Anas Adriano Rosario Passalenti a otto mesi di carcere mentre per gli imputati Rosario Benincasa di Caravacio e Stefano Rossi, anch'essi funzionari Anas, la condanna è stata di quattro mesi. Il gup ha anche dichiarato estinto il rapporto di lavoro tra Chiavazza e il Comune di Valtournenche e l'imputato è stato anche interdetto dai pubblici uffici per cinque anni; dovrà anche risarcire le parti lese Enrico Goglio e il Comune di Valtournenche in apposita udienza civile, stabilendo una provvisionale di 60.000 euro per Goglio e 35.000 euro per l'Amministrazione comunale.

Assolti a vario titolo dalle accuse di corruzione, abuso edilizio e turbativa d'asta perchè il fatto non sussiste: Cristina Camaschella (54 anni), dipendente del Comune di Valtournenche; Federico Maquignaz (52) ad e presidente Cervino spa; l'ingegnere Giuseppe Zinghinì (41); Nicolò Bertini (32), dell'impresa Bertini Aosta srl di Issogne; gli architetti Ezio Alliod (58) e Marco Zavattaro (48); Stefano Trussardi (44), artigiano; Enrico Giovanni Vigna (65), au della Ivies; Ivan Voyat (52), au della Edilvi costruzioni, Luca Frutaz (44) amministratore della Chenevier spa. I dieci imputati assolti erano stati coinvolti nelle indagini per un presunto abuso edilizio sui lavori di ampliamento del bar bistrot 'Rocce Nere' a Cervinia e per presunti illeciti nella realizzazione della scuola media di Cretaz e altri appalti.

Sono stati invece rinviati a giudizio per corruzione Loreno Vuillermin (69), Renza Dondeynaz (64) e il figlio Ivan (45), soci dell'impresa Edilvu di Challand St-Victor e gli unici ad aver scelto processo ordinario.