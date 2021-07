Accertamenti fiscali per il ristoratore che ha consegnato 100 mila euro in contanti a un presunto truffatore

Si profilano - anzi potrebbero essere già stati avviati - accertamenti fiscali della Guardia di finanza nei confronti del ristoratore aostano che alla Squadra mobile della Questura di Aosta ha denunciato di essere stato raggirato da un suo cliente abituale.

La vicenda è balzata agli onori della cronaca la scorsa settimana: il presunto truffatore, un 50enne residente anch'egli nel capoluogo valdostano, è stato in effetti scoperto e indagato a piede libero dalla polizia, secondo cui tramite "sofisticati artifici e raggiri" avrebbe convinto il ristoratore ad investire 100 mila euro in quella che avrebbe dovuto essere una grossa operazione finanziaria internazionale Soldi finiti nelle tasche del sedicente esperto in investimenti finanziari che se li è tenuti invece di investirli, tanto che quando gli agenti sono andati a perquisire la sua abitazione hanno trovato 74 mila euro in contanti.

Ecco il problema, i contanti. "Nella sua denuncia il ristoratore ha ammesso, non senza una certa preoccupazione - ha spiegato ad Aostacronaca il vicequestore Francesco Filograno - di aver consegnato quei centomila euro interamente in contanti. Ha detto trattarsi di suoi risparmi, noi lo abbiamo informato che dalle nostre indagini sarebbe quasi certamente scaturito un accertamento di natura fiscale per chiarire la provenienza delle banconote e verificare eventuale evasione; lui stesso si è detto consapevole della possibilità, ovviamente di questo era preoccupato ma non al punto da tirarsi indietro".

E' assai possibile che anche l'indagato si sia sentito piuttosto al sicuro quando il ristoratore gli ha consegnato il denaro: denunciare una truffa voleva dire dover spiegare la provenienza dei soldi o quantomeno la difficile tracciabilità. Ora sarà la presunta vittima della truffa a dover dimostrare che i soldi rinvenuti a casa dell'indagato sono i suoi, o quantomeno che centomila euro in contanti lui li aveva realmente consegnati al cliente del ristorante. Il sequestro del contante operato dalla Squadra mobile 'congela' di fatto la situazione ma convincere il giudice che proprio quei soldi arrivano veramente dai suoi risparmi toccherà al ristoratore.