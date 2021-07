Aosta: Accordo Comune-Ivat per arredi urbani ideati da artigiani

Approvata dalla Giunta del sindaco di Aosta, Gianni Nuti, la bozza di Convenzione con l’Institut Valdotain de l’Artisanat de Tradition-Ivat per l’ideazione e la sperimentazione di progetti, a cura degli artigiani locali, di elementi di arredo urbano.

"La collaborazione nasce dalla volontà dell’Amministrazione comunale di promuovere un’immagine coerente e aderente alla comunità che vive la città di Aosta - si legge in una nota - differenziata nella peculiarità di ogni quartiere e sperimentare la realizzazione e la posa di alcuni elementi di arredo urbano anche tramite l’impiego delle competenze proprie degli artigiani locali, avvalendosi, a tale scopo, dell’Ivat che ha il compito istituzionale di sviluppare e valorizzare l’artigianato valdostano di tradizione".

Il Comune e Ivat collaboreranno in un programma articolato in diverse fasi che comprenderà l’elaborazione di un documento contenente alcune idee portanti, rispetto alle quali il Comune e Ivat intendono declinare il tema dell’arredo urbano - entro ottobre, arricchito da eventuali suggestioni provenienti dai cittadini (singoli e gruppi organizzati).

Il percorso sfocerà in un concorso di progettazione, rivolto ai professionisti per la selezione delle soluzioni che esprimono le idee portanti identificate nelle prime due fasi da tenersi entro il mese di novembre, e nella successiva realizzazione e posa, entro il mese di giugno del prossimo anno, di alcuni elementi di arredo realizzati da artigiani locali a partire dalle soluzioni progettuali selezionate.