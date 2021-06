Presidente Lavevaz punta a riapertura Strada delle Gallie a Donnas

"La riapertura della strada romana delle Gallie, a Donnas, potrebbe produrre dei benefici dal punto di vista turistico". Lo ha detto il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, evidenziando però che "il tratto in questione è pesantemente esposto a possibili crolli di pietrame: gli studi effettuati - i cui obiettivi erano quelli di riaprire al traffico veicolare, ripristinando le condizioni di percorribilità ante 2006 - hanno evidenziato la pericolosità della parete che sovrasta l’intera tratta della strada romana e le soluzioni ipotizzate hanno rappresentato sinora un grande impatto e un costo elevato, oltre che un livello di rischio residuo, condizioni che hanno di fatto impedito negli anni di procedere alla loro realizzazione".

Solo recentemente, in effetti, sono emerse nuove indicazioni sulla sicurezza del percorso, finalizzate a valutare le condizioni per una riapertura limitata al traffico pedonale e ciclabile.

"Queste indicazioni aprono prospettive nuove - secondo Lavevaz - in quanto la destinazione sostanzialmente pedonale e ciclabile consente di affrontare il problema della protezione relativizzandolo rispetto a questo tipo di utilizzo più contenuto, oltre a poter sfruttare l’evoluzione tecnologica introdotta nelle metodiche di indagine delle pareti rocciose"-

Proprio in quest'ottica, è stato effettuato un incarico per l’effettuazione di un rilievo laser delle pareti che sovrastano la strada romana, per acquisire una fotografia aggiornata e precisa dello stato delle fratturazioni della pietra e un’analisi delle instabilità presenti. Sono ora in corso le valutazioni e nel frattempo è stato contattato il Dipartimento di ingegneria e territorio del Politecnico di Torino per attualizzare un primo studio del 2006 in relazione ai nuovi utilizzi ipotizzati.

"Con l’approvazione del prossimo assestamento di bilancio si provvederà ad affidare tale incarico - assicura il Presidente della Giunta - entro fine anno dovrebbe concludersi lo studio del Politecnico e, in base alle sue risultanze, si potrà procedere a inizio del 2022 a valutare la fattibilità e la sostenibilità tecnica ed economica delle soluzioni proposte, in particolare per la riapertura ciclopedonale".