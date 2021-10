Nessun positivo Covid su 236 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore

E' il miglior rapporto contagi-test eseguiti finora ottenuto in Valle dallo scorso ottobre. Nella nostra regione non sono infatti stati rilevati casi positivi al Covid 19 nelle ultime 24 ore a fronte di 236 persone sottoposte a tampone; sono zero anche i nuovi guariti. I contagiati attuali sono 37, come ieri.

Nessun nuovo decesso; il totale delle vittime dall'inizio della pandemia resta di 473 (236 uomini e 237 donne, età media 83,5 anni).

All'ospedale Parini di Aosta, nel reparto di Malattie infettive, c'è ancora un ricoverato mentre 36 persone sono in isolamento domiciliare. I dati emergono dal bollettino quotidiano emesso dalla Regione Valle d'Aosta sulla base dei dati dell'Usl.

E hanno riaperto al pubblico ieri, venerdì 25 giugno, dopo otto mesi di chiusura per la pandemia di Covid-19, le piscine coperte di Aosta e di Verrès. A comunicarlo è stata la cooperativa Regisport, che gestisce i due impianti. Le strutture sono state riaperte nel rispetto dei protocolli Covid. La piscina di Aosta, a Tsambarlet, sarà aperta tutti i giorni dalle 9 alle 21. L'impianto di Verrès, in via XXVI febbraio, è aperta dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 20,30. Per accedere è consigliata la prenotazione, comunque non obbligatoria.