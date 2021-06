Bici elettriche: come incrementare la durata delle batterie

Tra i veicoli elettrici preferiti dagli italiani, l’e-bike – la bicicletta con la pedalata assistita – è in pole position: lo rivela la ricerca “Lo scenario italiano della mobilità urbana: uno sguardo al futuro”, realizzata, in collaborazione con Nielsen, dall’Arval Mobility Observatory che ha analizzato i mezzi di trasporto utilizzati dalle persone, le motivazioni all’uso e le attese sul futuro. Nonostante l’auto sia ancora considerata il mezzo di spostamento più funzionale alle esigenze di autonomia e libertà, la bicicletta elettrica viene indicata come il mezzo di trasporto ideale da più di 1 intervistato su 2. Soprattutto per i tragitti medio-brevi, la bicicletta elettrica è tra le soluzioni preferite per muoversi in città: la gamma di vantaggi che offre, è vasta. Oltre a rispettare l’ambiente, permette di muoversi agilmente nel traffico senza fare eccessiva fatica. E, allora, quali sono gli accorgimenti per usarla al meglio e rendere più duratura la sua batteria?

Ricaricare la batteria della tua bike è l’operazione più ricorrente: sebbene le batterie siano impermeabili, assicurati di ricaricare la batteria all’asciutto, Dunque, se piove, meglio staccarla e ricaricarla al chiuso. Lo stesso accorgimento è da seguire nelle giornate molto calde: la temperatura ideale per la batteria di una bicicletta a pedalata assistita è quella ambiente. Per quanto riguarda i tempi di ricarica, è preferibile non scaricare completamente la batteria: generalmente, le moderne batterie al litio non presentano problemi se non vengono ricaricate fino al 100%. Come già anticipato, le batterie delle bici elettriche sono impermeabili e quindi resistenti all’acqua: tuttavia, prima di procedere al lavaggio dell’e-bike, è consigliabile rimuoverle. Inoltre, per lavare correttamente il tuo veicolo, ricorda di usare detergenti specifici oppure con acqua e saponi poco aggressivi per evitare di rovinare le parti in gomma. Getti ad alta pressione – come quelli delle idropulitrici – sono da evitare.