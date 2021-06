Aosta: Nel bando Balconi Fioriti il premio speciale 'Giuseppe Sagaria'

Originariamente fissata per l'1 luglio, è stata prorogata di un mese la partecipazione al bando 'Balconi fioriti, vetrine e dehors 2021”.

La finestra per le iscrizioni all’iniziativa destinata a colorare di fiori il capoluogo regionale è stata estesa fino al 31 luglio in quanto è pervenuta al Comune, da parte della Confcommercio della Valle d’Aosta, la proposta di istituire un “riconoscimento speciale” in memoria di Giuseppe 'Beppe' Sagaria, storico presidente dell'Ascom di Aosta, scomparso nel dicembre 2020 a causa del Covid-19. Sagaria fu presidente Ascom per 40 anni, ovvero dal 1980 sino al giorno della sua scomparsa.

Il Premio speciale, spiega una nota del Comune, verrà attribuito al pubblico esercizio che, a seguito di valutazione, si sarà distinto nell’allestimento del proprio dehors con eleganza, gusto nell’arredo e coerenza nell’inserimento degli addobbi floreali, nonché nel rispetto dei “protocolli Covid” e di tutte le misure in materia di sicurezza.

Giuseppe Sagaria era stato tra i promotori e accesi sostenitori dell'abbellimento floreale della città e in particolare del bando 'Balconi fioriti'.