L'OPINIONE DI UN LETTORE: Si insegni a scuola la storia delle nostre radici

Caro Direttore, vedo che il Tuo giornale è molto seguito: nel reparto dove mi curo in Day Hospital le infermiere dicono che è importante conoscere la storia della Valle. Se non sappiamo da dove veniamo sarà difficile capire dove vogliamo andare e quale direzione prendere per dare nuovi impulsi all'Autonomia Valdostana già abbastanza mortificata dalle incompetenze e sopratutto dall'indifferenza di una parte notevole della classe politica già digiuna sui fondamentali dell'economia e della cultura.

La didattica regionale dovrebbe poter mettere a disposizione nelle Scuole Valdostane gli scritti di Emile Chanoux, di Lino Binel e di Joseph Bréan.

Caro Lettore, grazi per le belle parole. La sua lettere mi permette di ringraziare pubblicamente Gian Franco Fisanotti che si è messo a disposizione del nostro giornale per cercare di far scoprire alle nuove generazioni, ma anche ai meno giovani, la nostra storia, le nostre origini, la nostra cultura.

Mi auguro che siano tanti gli insegnanti contribuiscano a diffondere nelle scuole il pensiero dei padri dell’autonomia. pi.mi.