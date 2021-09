Regione valuta voucher per centri estivi destinato a minori disabili

"Il Dipartimento regionale politiche del lavoro intende sperimentare l'erogazione di un voucher per la frequenza di centri estivi destinato alle famiglie di lavoratori con un disabile minore". Lo ha reso noto l'assessore regionale alla Sanità e Politiche sociali, Roberto Barmasse, precisando anche che "L'organizzazione dei servizi estivi a favore dei minori compete agli enti locali, in particolare alle Unités des Communes, nei cui confronti saranno erogati direttamente i finanziamenti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri".

Il fondo nazionale ammonta a 135 milioni di euro, da ripartire tra i Comuni interessati; "al momento, in Valle d'Aosta sono otto i Comuni a non avere intenzione di organizzare centri estivi", ha riferito l'assessore.

Nell'ambito di altri fondi statali, il Dipartimento delle politiche sociali ha in corso una co-progettazione con gli enti del terzo settore per centri estivi e attività ludico-ricreative per minori, anche tra i 13 e 15 anni; sono attività che, a partire da luglio, potranno accogliere anche minori con disabilità, sostenendo gli eventuali costi aggiuntivi. Vi sono poi cooperative sociali che promuovono altre analoghe iniziative.