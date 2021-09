Laboratoire audiovisuelle pour jeunes à l'Union presse francophone VdA

Première initiative post pandemie pour la Section de la Vallée d’Aoste de l'Union de la Presse Francophone qui, après la réconferme de Joseph Pèaquin à la présidence, organise un laboratoire de création audiovisuelle pour 5 jeunes valdotains âgés de 17 à 29 ans.

Il s'agit d'une durée de cinq jours en immersion qui se déroulera début septembre et qui a pour vocation de former les jeunes à laréalisation audiovisuelle.

Toutes les personnes intéressées peuvent envoyer leur candidature (CV et lettre de motivation en français) à l’adresse : info@upfvda.org au plus tard samedi 31 juillet prochain.

Ce projet est coordonné par l’Upf Vallée d’Aoste et soutenu et financé per les politiques éducatives de l’assessorat régional de l'Education.