Più in scuro che in chiaro l'economia valdostana dopo un anno mezzo di pandemia

Lo sanno bene e lo ripetono da mesi sindacati, imprenditori, economisti: la crisi economica portata dalla pandemia Covid ha causato danni talvolta fatali e comunque pesanti perchè si è posata su un tessuto sociale e occupazionale già logoro da diversi anni.

"C'è stata anche in Valle d'Aosta una caduta dell'occupazione preceduta da una caduta delle forze lavoro, che non è legata solo alla pandemia ma è legata a fattori demografici"; ha detto ieri Dario Ceccarelli, responsabile dell'Osservatorio economico e sociale della Regione, durante la conferenza di presentazione della Giornata dell'Economia, iniziativa organizzata dalla presidenza della Giunta, dalla Banca d'Italia e dalla Chambre valdotaine.

I dati danno ragione a Ceccarelli (al centro nella foto durante la conferenza): la popolazione in età lavorativa è calata da 82.700 persone nel 2010 a 78.000 nel 2020 (-4.600 persone, pari al -5,6%). L'età media è così salita a 46 anni (nel 2002 era di 43). Da sette anni infatti si protrae il calo demografico nella regione alpina: nel 2014 i nuovi nati erano 1.100, nel 2021 appena 800. Inoltre sono rallentati i flussi migratori.

Tutto ciò, secondo la società di consulenza finanziaria Prometeia incaricata da Bankitalia della relazione sullo 'stato dell'arte' dell'economia valdostana, ha determinato un progressivo calo del Pil regionale che nel 2020 si attestato sulla percentuale record del -9% rispetto all'anno precedente.

"Gli effetti di questa negatività - ha spiegato in conferenza Paolo Emilio Mistrulli, vice capo della filiale di Aosta Banca d'Italia di Aosta - sono eterogenei: il turismo (-39,5% di presenze) ha subito di più gli effetti della restrizione e dell'incertezza che la pandemia ha creato sul sistema". Sono stati fatti interventi "rilevanti di sostegno" per imprese e famiglie, riducendo del 2% la caduta di reddito.

Inoltre è aumentata l'incertezza in termini di investimenti e consumi. E' emerso che la Valle d'Aosta rispetto al resto d'Italia è stata per un mese più sottoposta a misure restrittive. Nel 2020 l'export è calato del 19,6%, a fronte di un dato medio nazionale del 9,7%; nei primi del 2021 è cresciuto invece del 5,9% (in Italia del 4,6%). In Valle d'Aosta la ristorazione e gli alberghi incidono sul valore aggiunto due volte la media italiana.

In Valle d'Aosta gli occupati nel 2020 erano il 54%, contro il 55% della media del triennio precedente, le persone in cerca di occupazione il 3,3% (4,2%) e gli inattivi il 50,8% (49%). L'occupazione maschile è diminuita di più (-2,4%) rispetto a quella femminile (-1,9%) - perché tra gli uomini è più diffuso il lavoro autonomo - e i settori più colpi sono l'agricoltura (-20,1%), l'industria (-3,2%), i servizi (-2,3%), oltre a commercio, alberghi e ristoranti (-4%). In crescita invece le costruzioni, con un più 13,3%. Nei primi cinque mesi dell'anno la domanda è nel complesso in crescita rispetto allo stesso periodo del 2020 (+6,5% tendenziale), ma è ancora al di sotto di quello del triennio 2017-2019 (-30%). La rinuncia alle prestazioni sanitarie è salita dal 5,9% all'8,9% e si è contratta la speranza di vita (da 82,2 anni a 80,9).

Tra gli effetti sociali della pandemia vi sono stati la riduzione della spesa media mensile delle famiglie (-9,9% sul 2019, pari a un taglio di 277 euro) in particolare per servizi ricettivi e di ristorazione (-50,3% sul 2019), abbigliamento e calzature 8-24,8%), spettacoli e cultura (-24,8%), servizi sanitari e spese per la salute (-12,5%).