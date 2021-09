Con piccole ma costanti code all'ingresso il Casino di St-Vincent ha riaperto le sale

Una coda all'ingresso di circa cinquanta persone, 'ripetuta' più volte nella mattinata; circa 150 clienti nelle sale alle ore 14. Con numeri forse non da capogiro ma comunque importanti, oggi venerdì 25 giugno il Casino de la Vallée di Saint-Vincent ha riaperto tavoli verdi e slots dopo otto mesi di inattività.

Anticipando di tre giorni il ritorno della Valle d'Aosta in zona bianca, previsto per lunedì 28, un'ordinanza del presidente della Giunta, Erik Lavevaz, consente infatti da oggi la riapertura delle attività di piscine coperte, centri benessere e termali, sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò, musei e altri istituti e luoghi della cultura, centri ricreativi.

"Come più volte ribadito noi eravano pronti da diversi giorni - commenta Stefano Silvestri, direttore generale della Casa da gioco - adesso si tratterà di riuscire a lasciarci alle spalle una volta per tutte questo lungo e terribile periodo di crisi".