A Chatillon si festeggia anche quest’anno il miele, eccellenza gastronomica e naturalistica valdostana

E’ nuovamente ‘festa del miele’ a Chatillon e non potrebbe essere diversamente per rilanciare nel post pandemia una delle maggiori eccellenze della Valle d’Aosta.

Domenica 4 luglio si svolgerà infatti a Châtillon l’evento ‘Alla scoperta delle api e dei loro prodotti’, un’intera giornata con iniziative rivolte agli adulti e ai bambini per conoscere il settore dell’apicoltura e i mieli valdostani, per ritrovare i prodotti del territorio e visitare il comune di Châtillon.

La manifestazione inizierà alle ore 10, con la conferenza dal titolo ‘Buono come il miele’, durante la quale la biologa Lucia Piana, tra le massime esperte a livello mondiale di analisi sensoriale, illustrerà caratteristiche e particolarità del miele, con un approfondimento sulle tipologie prodotte in Valle d’Aosta e una degustazione guidata. Al termine della conferenza, a tutti i presenti sarà offerto un aperitivo a base di prodotti tipici all’interno del Parco Passerin d’Entrèves.

La conferenza e la degustazione guidata si svolgeranno nel Salone polivalente della Scuola primaria Aymonod. A causa delle restrizioni sanitarie, il numero dei posti è limitato ed è quindi richiesta la prenotazione, che dovrà essere effettuata entro giovedì 1 luglio inviando la scheda di adesione (disponibile al link https://www.regione.vda.it/agricoltura/leapieiprodotti ) alle email: s.belli@regione.vda.it oppure d.bigay@regione.vda.it.

Alle ore 10 prenderà avvio il mercatino dei prodotti del territorio ‘Le petit marché du Bourg’, lungo le vie Chanoux e Tollen nel centro di Chatillon, che sarà animato dalle esibizioni del Corps Philarmonique de Chatillon e del Centro di coordinamento delle maschere italiane, fino alle ore 19. Alle ore 14,30, nella piazza Volontari del Sangue, sarà inaugurata l’oasi delle api, un’area verde fiorita con due arnie, realizzata in occasione dei 100 anni dell’Associazione Soroptimist international Club Valle d’Aosta.

Nel pomeriggio, sono in programma le due iniziative dedicate ai bambini. Alle ore 15, sempre in piazza Volontari del Sangue, si terrà l’animazione 'Il trucco c’è ma…' (senza prenotazione) e, dalle ore 14,30 alle 19, in piazza delle Poste, si svolgerà il laboratorio per bambini Piantiamo un fiore (ogni laboratorio dura 30 minuti, è necessario prenotare con un’email a info@comune.chatillon.ao.it oppure chiamando il numero 389/1870539).

L’evento sarà anche l’occasione per scoprire il territorio di Châtillon: alle ore 10, 14, 15, 16 e 17 saranno organizzate visite guidate nel parco Passerin d’Entrèves, all’apiario e al museo del miele (anche per questa iniziativa è necessaria la prenotazione con un’email a info@comune.chatillon.ao.it oppure chiamando il numero 389/1870539).

Tutte le iniziative sono gratuite. La manifestazione è organizzata dall’assessorato dell’Agricoltura e dal Comune di Châtillon.

“Quest’iniziativa era stata inizialmente prevista per la Giornata internazionale delle api, che si celebra ogni anno il 20 maggio – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Davide Sapinet (foto a lato)– ma siamo stati costretti a rimandarla a causa delle restrizioni in vigore in quel periodo. È un’occasione per valorizzare la nostra apicoltura e per promuovere gli ottimi mieli prodotti in Valle d’Aosta, anche alla luce del fatto che il settore ha patito pesantemente una primavera difficile dal punto di vista climatico, con raccolti pressoché nulli, e una forte riduzione del mercato nei mesi di lockdown. Vogliamo sia un segnale di ripartenza per l’intero settore agroalimentare, che gioca un ruolo di primo piano nell’offerta turistica della nostra regione”.

Per il sindaco, Camillo Dujany, “è un momento di ripartenza anche per Châtillon dopo tanti mesi di limitazioni dovute all’emergenza sanitaria L’apicoltura è un tratto caratteristico del nostro comune, unico in Valle d’Aosta a far parte della rete nazionale “Citta del miele”, ma abbiamo voluto arricchire il programma anche con un mercatino dei prodotti del territorio, con iniziative pensate per i più piccoli e con visite guidate ad angoli suggestivi del nostro comune, che vogliamo valorizzare”.