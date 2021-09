Truffatore seriale aostano incastrato dalla Squadra mobile

Scoperto dalla Squadra mobile di Aosta un 50enne truffatore seriale valdostano. Tramite "sofisticati artifici e raggiri" si legge in una nota della Questura, avrebbe convinto un imprenditore valdostano nel campo della ristorazione ad investire 100 mila euro in quella che sarebbe stata – agli occhi del truffato – una grossa operazione finanziaria internazionale.

fase 1: il 50enne si è mostrato come un abituale cliente, riuscendo così ad instaurare un rapporto di fiducia con il ristoratore necessario per la successiva richiesta di denaro;

Ad accordo raggiunto, il ristoratore ha consegnato 100 mila euro in contanti al truffatore, con la speranza di poter vedere fruttare il suo denaro, per dare respiro ad un periodo di calo dei guadagni del locale a causa delle restrizioni Covid 19.

Ormai stufo e amareggiato e convinto di aver perso i risparmi vitali per dare continuità alla sua azienda, il ristoratore ha denunciato i fatti in Questura.

L’esito dell’operazione ha dato ragione agli investigatori, permettendo di rinvenire dopo una minuziosa ricerca all’interno dell’appartamento dell’indagato un totale di 74 mila euro in contanti, divisi in 10 mazzette nascoste in barattoli, borsoni, dvd, sparsi per tutta casa.