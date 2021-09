Sono 259, ovvero 57 più del massimo previsto, i detenuti nel carcere di Brissogne

In questo ultimo anno sono stati duecento, in media, i detenuti nel carcere di Brissogne e attualmente sono 259: un numero assai elevato se si pensa che la capienza massima indicata è di 181 persone.

Lo ha riferito oggi la direttrice della Casa circondariale valdostana, Antonella Giordano, durante le celebrazioni del 204esimo anniversario della fondazione del Corpo di polizia penitenziaria.

Questa mattina, alla presenza del presidente della Giunta, Erik Lavevaz, della direttrice Giordano e del comandante di reparto dirigente aggiunto, Domenica La Gala, è stata depositata la tradizionale corona al cippo in onore dei caduti della PolPen, nel cortile del carcere di Brissogne. Ha fatto seguito la lettura dei messaggi del capo dello Stato, Sergio Mattarella; della ministra della Giustizia, Marta Cartabia e del capo del Dipartimento, Bernardo Petralia.

Sono 69 attualmente i detenuti giunti in cella dalla libertà; 190 invece quelli per trasferimento da altri istituti. Tra le uscite, 186 sono per scarcerazione e 87 per trasferimento presso altri istituti.

Cenni scarsi, nei discorsi delle autorità, alle continue richieste di maggior sicurezza e riorganizzazione del lavoro da parte dei sindacati di polizia penitenziaria (nella foto una protesta dell'Osapp nel 2017), anche se la direttrice ha infine evidenziato, si legge in una nota, "il particolare e duro lavoro svolto da parte di tutti gli operatori dell'amministrazione penitenziaria e dal personale di reparto" per fronteggiare "la situazione emergenziale sanitaria nel rispetto dei protocolli operativi siglati nel corso dell'anno con la Usl, nonché con le rappresentanze sindacali".

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle ricompense al personale del reparto che si è distinto nell'attività di servizio tra le mura della Casa circondariale.