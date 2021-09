Stefano Aggravi 4641 voti pari al 39,9% dei votanti ed Erika Guichardaz 280 voti pari al 2,4% si sono aggiudicati il premio 'Excellent de Place Deffeyes 2020-2021'

In ordine rigorosamente alfabetico Stefano Aggravi della Lega e Erika Guichardaz di Progetto Civico Progressista sono i vincitori della prima edizione del sondaggio “Excellent de Place Deffeyes 2020-2021” promosso dall’Associazione Comunque Valdostani in collaborazione con i suoi quotidiani on line Aostacronaca.it e Aostasports.it, che ha registrato complessivamente 24.258 voti dei quali 11.626 solo per la finalissima.

Alla finale si è giunti dopo sei eliminatorie, una per ogni gruppo del Consiglio Valle Alla prima eliminatoria riservata al gruppo Alliance Valdôtaine – Stella Alpina hanno votato in 502 il più votato è risultato Pierluigi Marquis con 215 voti.

La seconda eliminatoria di Excellent de Place Deffeyes riservata al gruppo del Consiglio Valle Lega VdA ha registrato 2675 voti con Stefano Aggravi che ha ottenuto 998 voti e Nicoletta Spelgatti 105.

La terza eliminatoria di Excellent de Place Deffeyes, riservata al gruppo del Consiglio Pour l’Autonomie, ha registrato 429 con Augusto Rollandin che ha ottenuto 313 voti.

La quarta eliminatoria riservata al gruppo Progetto Civico Progressista, ha registrato 2967 voti. Erika Guichardaz votata da 1105 lettori, ma il più votato è stato Andrea Padovani che di voti ne prese 1120.

La quinta eliminatoria di Excellent de Place Deffeyes, riservata al gruppo Union Valdôtaine, ha registrato 6059 voti con Aurelio Marguerettaz il più votato in assoluto nelle eliminatorie con 1739 voti.

La sesta eliminatoria di Excellent de Place Deffeyes, riservata al Gruppo VdA Unie, ha registrato 317 voti. Il più votato è risultato con 159 voti è risultato Corrado Jordan.

La finalissima ha registrato 11626 voti

"Ci rivediamo a gennaio per la seconda edizione - ha detto Pierantonio Genestrone, presidente dell'Assoziazione - e riguarderà il giudizio sull’attività svolta nel 2021 dai Consiglieri e dalle Consigliere regionali che sono valutate sulla base dell’impegno, della capacità propositiva e operativa, coerenza progettualità e di tutte le caratteristiche che dovrebbe avere chi ci governa.

HANNO COSEGNATO IL PREMIO:PIERANTONIO GENESTRONE pres. Ascova; MIRKO BERTACCO v.p. Ascova; PATRIZIO GABETTI direttore Aostacronaca.it e Aostasports.it