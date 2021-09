Gressan: Revocata cittadinanza a Benito Mussolini

"Il riconoscimento della cittadinanza onoraria al milite ignoto sia simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato, vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando anche i valori della Costituzione della Repubblica Italiana", ha commentato il sindaco, Michel Martinet. In aprile, anche il Comune di Quart aveva revocato la cittadinanza a Mussolini, dopo una sollecitazione inviata dall'Anpi, l'Associazione nazionale dei Partigiani d'Italia.