Gressan: In arrivo agevolazioni su tassa rifiuti per le aziende in crisi

Variazioni contabili per poter organizzare eventi, migliorare l'assetto dell'amministrazione e realizzare alcune opere utili alla comunità sono state approvate dal Consiglio comunale di Gressan riunitosi mercoledì 23 giugno. Sul fronte delle spese il sindaco, Michel Martinet, ha evidenziato 10mila euro per l’organizzazione di eventi; 6mila per l’acquisto di un condizionatore per la Biblioteca; 5mila circa per l’acquisto di software e hardware per gli uffici comunali e 2mila per la manutenzione ordinaria dei locali del Municipio.

Sono state poi spostate alcune somme da un capitolo all’altro: 79mila euro per la creazione di un impianto microeolico e 15mila euro per la realizzazione di una pensilina per la scuola di Chevrot. I lavori del Consiglio sono poi proseguiti con l’approvazione del nuovo Regolamento per l’applicazione del tributo sui rifiuti-Tari. È stato approvato il Piano finanziario del tributo per l’anno 2021 e sono state determinate le tariffe e le misure agevolative: "Il criterio che abbiamo adottato per la determinazione delle tariffe è stato la valutazione della gravità con la quale sono state colpite le varie di utenze non domestiche"; ha spiegato Martinet. Il Consiglio ha delegato la Giunta a prevedere eventuali contributi compensativi, qualora pervenissero altre entrate.

I lavori si sono conclusi con la revoca della cittadinanza onoraria a Benito Mussolini, che è invece stata conferita al Milite ignoto.

"Il riconoscimento della cittadinanza onoraria al Milite ignoto - ha commentato Michel Martinet - sia simbolo delle vittime di tutti i conflitti armati e monito delle coscienze a non ripetere gli errori del passato. Rendiamo omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni, richiamando anche i valori della Costituzione della Repubblica Italiana".